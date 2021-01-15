تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 15-1-2021
الجمعة 15/يناير/2021 - 08:15 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية، وطقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما تتوقع الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، فيما تشهد البلاد أمطارا خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية، كما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 18
طنطا الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 19
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 19
مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 17
سيوة الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19
دمياط الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18
الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 20
العريش الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 17
رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 والعظمى 16
نويبع الصغرى 18 والعظمى 19
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 20
كاترين الصغرى 05 والعظمى 18
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 20
شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25
مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 19
بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 19
أسيوط الصغرى 09 والعظمى 19
سوهاج الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 21
الأقصر الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 23
أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 23
شلاتين الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25
حلايب الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 23تفاص
تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 15-1-2021
كما تتوقع الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، فيما تشهد البلاد أمطارا خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية، كما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحراراة المتوقعة اليوم الجمعة
القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 18
طنطا الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 19
الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 19
مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 17
سيوة الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19
دمياط الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 18
الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 20
العريش الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 17
رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 07 والعظمى 16
نويبع الصغرى 18 والعظمى 19
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 20
كاترين الصغرى 05 والعظمى 18
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 20
شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25
مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 19
بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 19
أسيوط الصغرى 09 والعظمى 19
سوهاج الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 21
الأقصر الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 23
أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 23
شلاتين الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25
حلايب الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 23تفاص