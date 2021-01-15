الإمارات.. معمر فى الـ97 من عمره يتلقى لقاح كورونا
الجمعة 15/يناير/2021 - 01:59 ص
وكالاتطباعة
تلقى المعمر الإماراتي نخيره عبيد سعيد الظاهري البالغ 97 عاما لقاح كورونا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام" الإماراتية علق على ذلك ابنه: "والدي قرر أخذ التطعيم مثل باقي أفراد العائلة ونحن شجعناه على ذلك دعما لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولجهود حكومة إمارة أبو ظبي".
وأضاف: "قمنا بزيارة مركز نعمة الصحي حيث قام الطبيب بإجراء الفحص اللازم للوالد قبل التطعيم للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل الوالد على التطعيم".
وتابع: "من تجربتي مع الوالد، أريد أن أشجع كل أفراد المجتمع وبالأخص كبار السن من مواطنين ومقيمين على أخذ التطعيم لحمايتهم، وأنصحهم أيضا بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للشائعات".
وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام" الإماراتية علق على ذلك ابنه: "والدي قرر أخذ التطعيم مثل باقي أفراد العائلة ونحن شجعناه على ذلك دعما لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولجهود حكومة إمارة أبو ظبي".
وأضاف: "قمنا بزيارة مركز نعمة الصحي حيث قام الطبيب بإجراء الفحص اللازم للوالد قبل التطعيم للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل الوالد على التطعيم".
وتابع: "من تجربتي مع الوالد، أريد أن أشجع كل أفراد المجتمع وبالأخص كبار السن من مواطنين ومقيمين على أخذ التطعيم لحمايتهم، وأنصحهم أيضا بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للشائعات".