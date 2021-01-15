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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات.. معمر فى الـ97 من عمره يتلقى لقاح كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:59 ص
معمر فى الـ97 من
معمر فى الـ97 من عمره يتلقى لقاح كورونا
وكالات
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تلقى المعمر الإماراتي نخيره عبيد سعيد الظاهري البالغ 97 عاما لقاح كورونا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام" الإماراتية علق على ذلك ابنه: "والدي قرر أخذ التطعيم مثل باقي أفراد العائلة ونحن شجعناه على ذلك دعما لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولجهود حكومة إمارة أبو ظبي".

وأضاف: "قمنا بزيارة مركز نعمة الصحي حيث قام الطبيب بإجراء الفحص اللازم للوالد قبل التطعيم للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل الوالد على التطعيم".

وتابع: "من تجربتي مع الوالد، أريد أن أشجع كل أفراد المجتمع وبالأخص كبار السن من مواطنين ومقيمين على أخذ التطعيم لحمايتهم، وأنصحهم أيضا بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للشائعات".

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