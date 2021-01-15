سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 15-1-2021

يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-1-2021، مقابل الجنيه المصري، في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتداولات الصباحية التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.على المستوى المحلي، متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك المصرية العاملة.يواصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في بنك مصر في بداية التداولات الصباحية اليوم الجمعة عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبينت مؤشرات بنك الأسكندرية سعرالريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري، عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء فى البنك المصرف المتحد عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.وشهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار في البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوى 4.06، و4.21 جنيه على مستوى الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية، وأظهرت أحدث المؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان عند مستويات 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وسجلت مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده في استقرارها اليوم أمام العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ويتيح مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ويقدم الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي للآفراد، والشركات مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.