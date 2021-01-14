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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«الخارجية الفلسطينية»: وفاتان جديدتان بكورونا في صفوف الجالية بالبرازيل

الخميس 14/يناير/2021 - 10:56 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، وفاة مواطنين فلسطينيين من أبناء الجالية في منطقة الأمازون بالبرازيل نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا، ما يرفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجاليات حول العالم إلى 352 حالة.

وأفادت سفارة فلسطين لدى البرازيل - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بتدهور الأوضاع الصحية في صفوف الجالية في الأمازون، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 9، فيما سجلت 80 إصابة سابقة، مشيرة إلى أنها تتابع بشكل يومي أوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان عليهم والاطلاع على احتياجاتهم وتقديم أية مساعدة ممكنه، بالتنسيق مع مؤسسات الجالية في الولايات البرازيلية.

وأوضحت سفارة دولة فلسطين لدى تونس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السفارة ووضعها الصحي مستقر وفي الحجر المنزلي، لافتا إلى أنه بناء على تعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، تم إغلاق السفارة حتى يوم الإثنين المقبل بهدف التعقيم، وسيخضع طاقم السفارة للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في تونس، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 4.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 111، فيما لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 6236 إصابة.

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