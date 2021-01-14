ميركل: تشديد القيود في ألمانيا لاحتواء كورونا

دعت المستشارة أنجيلا ميركل مساء الخميس إلى تشديد القيود في شكل ملحوظ في ألمانيا في مواجهة وباء كوفيد-19 وطلبت اجتماعا للسلطات الأسبوع المقبل، وفق ما افاد مصدر قريب من حزبها وكالة فرانس برس.وخلال اجتماع لقيادة حزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديمقراطي، اعتبرت ميركل أنه لا يمكن احتواء فيروس كورونا إلا عبر تدابير أكثر تشددا، وفق ما نقل المصدر الذي شارك في الاجتماع.