أحمد مهني: لجنة القوي العاملة تمثل أهمية كبيرة داخل البرلمان

أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الأعضاء والناخبين في تحمل المسئولية والقيام بدوره على أكمل وجه، متقدما بالشكر لكل من منحوه الثقة واختياره وكيلا للجنة.وقال مهني، في تصريحات صحفية عقب فوزه بوكالة اللجنة، إن لجنة القوي العاملة تمثل أهمية كبيرة داخل المجلس، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الخدمي للأعضاء، من خلال التوصيات بتنفيذ المطالب اليومية لأبناء دوائرهم، بالإضافة للقوانين المتعلقة بقضايا العمال، وعمليات التشريع، من خلال مناقشة اقترحات الأعضاء بتعديلات قانونية معينة أو تشريعات يتم إحالتها فيما بعد للجان المختصة.