الأمم المتحدة: 2020 كان ضمن أشد 3 أعوام حرارة

أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم، أن العام الماضي كان من أشد ثلاثة أعوام حرارة منذ بدء رصد درجات الحرارة.وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف إن متوسط درجة الحرارة العالمي وصل إلى 14.9 درجة، وهو ما يزيد بمقدار 1.2 درجة عن المستويات التي شهدتها قبل الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.وتكاد تكون متوسطات درجات الحرارة في أعوام 2020 و2019 و2016 متطابقة، وفقا للبيانات العالمية التي جمعتها وكالات أرصاد أوروبية وبريطانية ويابانية وأمريكية.وجاءت الحرارة في العام الماضي برغم حدوث ظاهرة "لا نينا"، وهي ظاهرة مناخية فوق المحيط الهادئ تظهر كل بضع سنوات وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة العالمية مؤقتا.وأوضح الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان أن هذا مؤشر واضح على أن خطورة تغير المناخ بفعل البشر باتت توازي قوة تأثير الطبيعة.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى أن جميع المناطق تشهد تقلبات مناخية غير مسبوقة حتى في درجات الحرارة الحالية.