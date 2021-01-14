رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: 2020 كان ضمن أشد 3 أعوام حرارة

الخميس 14/يناير/2021 - 08:53 م
الحرارة
الحرارة
وكالات
طباعة
أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم، أن العام الماضي كان من أشد ثلاثة أعوام حرارة منذ بدء رصد درجات الحرارة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف إن متوسط درجة الحرارة العالمي وصل إلى 14.9 درجة، وهو ما يزيد بمقدار 1.2 درجة عن المستويات التي شهدتها قبل الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وتكاد تكون متوسطات درجات الحرارة في أعوام 2020 و2019 و2016 متطابقة، وفقا للبيانات العالمية التي جمعتها وكالات أرصاد أوروبية وبريطانية ويابانية وأمريكية.

وجاءت الحرارة في العام الماضي برغم حدوث ظاهرة "لا نينا"، وهي ظاهرة مناخية فوق المحيط الهادئ تظهر كل بضع سنوات وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة العالمية مؤقتا.

وأوضح الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس في بيان أن هذا مؤشر واضح على أن خطورة تغير المناخ بفعل البشر باتت توازي قوة تأثير الطبيعة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى أن جميع المناطق تشهد تقلبات مناخية غير مسبوقة حتى في درجات الحرارة الحالية.

موضوعات متعلقة

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة 17 يناير

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

الصور

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

الأكثر قراءة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

اكتشاف أقدم لوحة صخرية في العالم داخل مغارة إندونيسية

طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث

حرائق الغابات بجبال نيبال تهدد الحياة البرية

أيام زمان

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

نادية سيف النصر.. حياة قصيرة لممثلة سيئة الحظ

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

اجتماع بين اتحادي الكتّاب والناشرين لبحث بعض المستحقات العالقة

في ذكرى ميلاده الـ 86.. كيف أنصف بهاء طاهر الكتاب الشباب؟

«الكتاب الفرانكفونيون».. أشهرهم «كونديرا» ومن العرب «قصيري»

ظهور صاحب «واحة الغروب».. تفاصيل احتفالية عيد ميلاد بهاء طاهر