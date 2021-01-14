سلفاكير يؤكد للبرهان استعداده للتوسط بين السودان وإثيوبيا لحل قضية الحدود

تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة من الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وترتيبات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.وأكد رئيس مجلس السيادة، خلال لقائه اليوم، رئيس فريق الوساطة الجنوبية، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك، أن الحكومة اتخذت خطوات عملية في سبيل تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة التنفيذ، التي تضم الأطراف الموقعة على السلام، بالإضافة إلى تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية.وقال توت قلواك- في تصريح صحفي عقب اللقاء- إن الرئيس سلفاكير أجرى اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السيادة، بحثا خلاله الأحداث على الحدود السودانية الإثيوبية، مشيرا إلى أن الرئيس سلفاكير أبدى خلال الاتصال استعداده للتوسط بين السودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى حل سياسى وديبلوماسي لقضية الحدود وفق الحدود الدولية المعروفة، حفاظا على العلاقات الأخوية بين البلدين وحفظ السلام فى الإقليم.وأوضح أن الرئيس البرهان أكد على الحل الودى والأخوي للخلافات الحدودية مع إثيوبيا، لافتا إلى أن رئاسة السودان لمنظمة دول الإيجاد من شأنها أن تسهم في حل القضية عبر المنظمات الإقليمية.