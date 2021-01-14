رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)

الخميس 14/يناير/2021 - 07:46 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال تسليم موقع إنشاء وحدة دفاع مدني وبدء أعمال الجسّات الأرضية الخاصة بالموقع، تمهيدًا لبدء العمل به، مؤكدًا أنه جار متابعة كل الأعمال المتعلقة برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات وتطويرها وتحسين مستوى ما هو متعلق بتقديم الخدمة مباشرة للمواطنين في أعمال رصف طرق وتحسين البيئة ومياه الشرب.

وقال رئيس المركز إن المبني سيتم تدشينه على مساحة 100 متر بعزبة المشروع الواقعة بطريق طوة - طوخ لتخدم عدد كبير بنطاقهما.

وأكد مصطفي عبدالرحمن، رئيس قرية طوخ الخيل، أنه تم إزالة حالتي تعدي على أملاك الدولة بمساحة 100 متر وتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.

في سياق متصل بأعمال النظافة، رصد تقرير قسم البيئة استمرار رفع التجمعات بصفة يومية، حيث بلغت المخلفات التي تم رفعها اليوم 25 طن مخلفات من قري طوة وطوخ الخيل وصفط الغربية وعزبة مهني، فضلًا عن قيام قسم الصيانة بتنفيذ حملة لصيانة 30 كشاف بمناطق مختلفة بنطاق الوحدة المحلية لطوخ الحيل.

وقال عماد محمود، رئيس قرية البرجاية، إنه فى ضوء المتابعة المستمرة على مدار الساعة ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين، قام قسم الاشغالات بالقرية بحملة مكبرة لرفع الاشغالات بدماريس، حيث تم إزالة 3 أكشاك مخالفة بدماريس دون الحصول على ترخيص وتم عمل المحاضر اللازمة قانونًا، كما قام قسم الإنارة بعمل صيانة للكشافات الموجودة بشوارع زهرة وصفط اللبن؛ لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلًا.
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)
إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

بعد الإحالة للمفتي.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها في المجاري

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

«مصر للطيران»: تخفيض 20% على رحلات الدوحة

الصور

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

الأكثر قراءة

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

اكتشاف أقدم لوحة صخرية في العالم داخل مغارة إندونيسية

طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث

حرائق الغابات بجبال نيبال تهدد الحياة البرية

أيام زمان

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

نادية سيف النصر.. حياة قصيرة لممثلة سيئة الحظ

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

في ذكرى ميلاده الـ 86.. كيف أنصف بهاء طاهر الكتاب الشباب؟

«الكتاب الفرانكفونيون».. أشهرهم «كونديرا» ومن العرب «قصيري»

ظهور صاحب «واحة الغروب».. تفاصيل احتفالية عيد ميلاد بهاء طاهر

«حسبة برما» وعلاقتها بطنطا في مفردات الحارة المصرية