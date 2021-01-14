إزالة حالتي تعد و3 أكشاك ورفع 25 طن مخلفات بقرى المنيا (صور)

تابع العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال تسليم موقع إنشاء وحدة دفاع مدني وبدء أعمال الجسّات الأرضية الخاصة بالموقع، تمهيدًا لبدء العمل به، مؤكدًا أنه جار متابعة كل الأعمال المتعلقة برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات وتطويرها وتحسين مستوى ما هو متعلق بتقديم الخدمة مباشرة للمواطنين في أعمال رصف طرق وتحسين البيئة ومياه الشرب.وقال رئيس المركز إن المبني سيتم تدشينه على مساحة 100 متر بعزبة المشروع الواقعة بطريق طوة - طوخ لتخدم عدد كبير بنطاقهما.وأكد مصطفي عبدالرحمن، رئيس قرية طوخ الخيل، أنه تم إزالة حالتي تعدي على أملاك الدولة بمساحة 100 متر وتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.في سياق متصل بأعمال النظافة، رصد تقرير قسم البيئة استمرار رفع التجمعات بصفة يومية، حيث بلغت المخلفات التي تم رفعها اليوم 25 طن مخلفات من قري طوة وطوخ الخيل وصفط الغربية وعزبة مهني، فضلًا عن قيام قسم الصيانة بتنفيذ حملة لصيانة 30 كشاف بمناطق مختلفة بنطاق الوحدة المحلية لطوخ الحيل.وقال عماد محمود، رئيس قرية البرجاية، إنه فى ضوء المتابعة المستمرة على مدار الساعة ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين، قام قسم الاشغالات بالقرية بحملة مكبرة لرفع الاشغالات بدماريس، حيث تم إزالة 3 أكشاك مخالفة بدماريس دون الحصول على ترخيص وتم عمل المحاضر اللازمة قانونًا، كما قام قسم الإنارة بعمل صيانة للكشافات الموجودة بشوارع زهرة وصفط اللبن؛ لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلًا.