السفارة الروسية بالقاهرة تحتفل بمرور 50 عاما على افتتاح السد العالي

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة أن مصر وروسيا ستحتفلان غدا الجمعة بمرور 50 عاما على الافتتاح الرسمي للسد العالي في 15 يناير عام 1971، بمشاركة الرئيس الراحل أنور السادات، ونيكولاي بودغوردني رئيس هيئة رئاسة المجلس السوفييتي الأعلى.وأضافت السفارة - في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم - أن السد العالي يعتبر رمزا للصداقة الروسية المصرية المتينة ويظهر انجازاتنا المشتركة.