مي كساب تروج لأحدث أغاني أوكا

دعمت المطربة مي كساب زوجها أوكا، بعد طرحه لأغنية جديدة تحمل عنوان "اه"، وذلك عبر حسابها بموقع تويتر للتغريدات.ونشرت كساب الأغنية عبر حسابها وعلقت عليها وكتبت:"اسمعوا أوكا مع هيصة في أغنية مهرجان اه، على يوتيوب".وكان أوكا قد طرح كليب أغنية جديدة بعنوان "اطلع بالبيزه" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، مساء الأحد الماضي، وقد روجت الفنانة مي كساب للأغنية عبر حسابها الشخصي على تويتر.