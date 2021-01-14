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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مي كساب تروج لأحدث أغاني أوكا

الخميس 14/يناير/2021 - 06:39 م
مي كساب
مي كساب
محمد مجدي
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دعمت المطربة مي كساب زوجها أوكا، بعد طرحه لأغنية جديدة تحمل عنوان "اه"، وذلك عبر حسابها بموقع تويتر للتغريدات.

ونشرت كساب الأغنية عبر حسابها وعلقت عليها وكتبت:"اسمعوا أوكا مع هيصة في أغنية مهرجان اه، على يوتيوب".

وكان أوكا قد طرح كليب أغنية جديدة بعنوان "اطلع بالبيزه" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، مساء الأحد الماضي، وقد روجت الفنانة مي كساب للأغنية عبر حسابها الشخصي على تويتر.

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