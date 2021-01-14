نداء شرارة تحتفل بتخطي «حبيتك بالتلاتة» 70 مليون مشاهدة

تخطت أغنية المطربة نداء شرارة 70 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك منذ طرحها في شهر 3 مارس عام 2019.واحتفلت المطربة نداء شرارة بالنجاح الكبير الذي حققته بأغنية "حبيتك بالتلاتة" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة:" 70 مليون حبيتك بالتلاتة وأنا مش مرتبط.. أُمال لو ارتبطت هعمل فيكو إيه".وتعاونت نداء شرارة في أغنية "حبيتك بالتلاتة" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن سامر أبوطالب.