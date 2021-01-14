نداء شرارة تحتفل بتخطي «حبيتك بالتلاتة» 70 مليون مشاهدة
الخميس 14/يناير/2021 - 06:38 م
حسن أمينطباعة
تخطت أغنية المطربة نداء شرارة 70 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك منذ طرحها في شهر 3 مارس عام 2019.
واحتفلت المطربة نداء شرارة بالنجاح الكبير الذي حققته بأغنية "حبيتك بالتلاتة" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة:" 70 مليون حبيتك بالتلاتة وأنا مش مرتبط.. أُمال لو ارتبطت هعمل فيكو إيه".
وتعاونت نداء شرارة في أغنية "حبيتك بالتلاتة" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن سامر أبوطالب.
واحتفلت المطربة نداء شرارة بالنجاح الكبير الذي حققته بأغنية "حبيتك بالتلاتة" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة:" 70 مليون حبيتك بالتلاتة وأنا مش مرتبط.. أُمال لو ارتبطت هعمل فيكو إيه".
وتعاونت نداء شرارة في أغنية "حبيتك بالتلاتة" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن سامر أبوطالب.