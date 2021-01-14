وزير الأوقاف يهنئ لجنة الشئون الدينية بالبرلمان بعد تشكيلها

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على تشكيلها، برئاسة الدكتور علي جمعة، والدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ومنصف نجيب سليمان، وكيل اللجنة، ومحمد محمود أبوهاشم أمين سر اللجنة، وسهير عوض عطية محمد القاضى، عضو اللجنة، وعبير محمد السيد نصار، عضو اللجنة، وأيمن شكرى هنرى شمروخ، عضو اللجنة، ودعاء محمد سليمان عبدالحفيظ، عضو اللجنة.وأكد وزير الأوقاف فى بيان له اليوم تعاون الوزارة وجميع الجهات التابعة لها مع جميع النواب بصفة عامة، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بصفة خاصة، خدمة لديننا ووفاء بحق وطننا والأمانة التى نتحملها جميعًا.