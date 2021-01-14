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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يهنئ لجنة الشئون الدينية بالبرلمان بعد تشكيلها

الخميس 14/يناير/2021 - 06:18 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
أميرة العناني
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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على تشكيلها، برئاسة الدكتور علي جمعة، والدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ومنصف نجيب سليمان، وكيل اللجنة، ومحمد محمود أبوهاشم أمين سر اللجنة، وسهير عوض عطية محمد القاضى، عضو اللجنة، وعبير محمد السيد نصار، عضو اللجنة، وأيمن شكرى هنرى شمروخ، عضو اللجنة، ودعاء محمد سليمان عبدالحفيظ، عضو اللجنة.

وأكد وزير الأوقاف فى بيان له اليوم تعاون الوزارة وجميع الجهات التابعة لها مع جميع النواب بصفة عامة، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بصفة خاصة، خدمة لديننا ووفاء بحق وطننا والأمانة التى نتحملها جميعًا.


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