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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

الخميس 14/يناير/2021 - 05:31 م
أسعار الحديد والاسمنت
أسعار الحديد والاسمنت
الدستور
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يبحث الكثير عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، حيث هناك تغيرات لكنها ليست بفارق كبير بين تلك الأسعار، حيث شهدت الأسواق انخفاضا في أسعار الحديد والأسمنت حالة من الانخفاض في الأسواق، حيث سجلت سعرًا بين 785723جنيها حتى 880 جنيها للمستهلك بالسوق المحلية، كما بلغ متوسط سعر طن حديد التسليح في مصر بما يتراوح بين 13700 - 13500 جنيه للطن أرض مصنع.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر 

ولم تعلن أي شركة أو مصنع عن أي أسعار الحديد والأسمنت الجديدة في مصر للحديد خلال الأسبوع الجاري، نتيجة حدوث أي تأثيرات على السوق العالمية ليستدعي للتغير في الأسعار بالأسواق، ليستقر سعر طن الحديد، مع تأكيد التجار على صعوبة توقيع الأسعار لأنها مرتبطة بالبورصة العالمية، كما أن اغلب التجار لديهم حذر في ارتداد الأسعار للتراجع.

سعر الحديد اليوم في مصر

ويعرض لكم "الدستور" كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص أسعار الحديد اليوم في مصر.

سعر حديد عز

استقر سعر حديد عز بالأسواق، ليبلغ نحو 13700 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

وبلغ سعر حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو شيمة بلغ 13500 جنيه للطن.

سعر حديد بشاي للصلب بالأسواق

وسجل سعر حديد بشاي للصلب بالأسواق، حيث بلغ 13500 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي

استقر سعر حديد المراكبي، حيث سجل 13300 جنيه للطن.

سعر حديد العشرى للصلب

بلغ سعر حديد العشرى للصلب نحو 13300 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله الأسبوع الماضي.

سعر حديد المعادي

بلغ سعر حديد المعادي للصلب نحو 13300 جنيه.

سعر الاسمنت اليوم في مصر

وسجل الأسمنت المسلح 785 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت السويدى المقاوم 780جنيهًا، وأسمنت المصري 750 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 765جنيهًا للطن.

بينما سجل اسمنت المنيا 743 جنيها للطن، وسجل سعر اسمنت حلوان 765 جنيها للطن، واسمنت المخصوص 755 جنيها للطن.

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