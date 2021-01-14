أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر



أسعار الحديد والأسمنت في مصر

ولم تعلن أي شركة أو مصنع عن أي أسعار الحديد والأسمنت الجديدة في مصر للحديد خلال الأسبوع الجاري، نتيجة حدوث أي تأثيرات على السوق العالمية ليستدعي للتغير في الأسعار بالأسواق، ليستقر سعر طن الحديد، مع تأكيد التجار على صعوبة توقيع الأسعار لأنها مرتبطة بالبورصة العالمية، كما أن اغلب التجار لديهم حذر في ارتداد الأسعار للتراجع.

سعر حديد عز

سعر حديد المصريين

سعر حديد بشاي للصلب بالأسواق

سعر حديد المراكبي

سعر حديد العشرى للصلب

سعر حديد المعادي

سعر الاسمنت اليوم في مصر

وسجل الأسمنت المسلح 785 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت السويدى المقاوم 780جنيهًا، وأسمنت المصري 750 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 765جنيهًا للطن.



بينما سجل اسمنت المنيا 743 جنيها للطن، وسجل سعر اسمنت حلوان 765 جنيها للطن، واسمنت المخصوص 755 جنيها للطن.

ويعرض لكم "الدستور" كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص أسعار الحديد اليوم في مصر.استقر سعر حديد عز بالأسواق، ليبلغ نحو 13700 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.وبلغ سعر حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو شيمة بلغ 13500 جنيه للطن.وسجل سعر حديد بشاي للصلب بالأسواق، حيث بلغ 13500 جنيه للطن.استقر سعر حديد المراكبي، حيث سجل 13300 جنيه للطن.بلغ سعر حديد العشرى للصلب نحو 13300 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله الأسبوع الماضي.بلغ سعر حديد المعادي للصلب نحو 13300 جنيه.