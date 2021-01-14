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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 14-1-2021 أمام الجنيه فى البنوك

الخميس 14/يناير/2021 - 07:55 ص
الدولار
الدولار
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» سعر الدولار الخميس 14-1-2021، حيث تباين سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية خلال الأيام الماضية، ويواصل الدولار حالة من الاستقرار فى السوق المصرى، وفقا لأسعار البنوك المصرية.

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير كافة أسعار الدولار فى بنك مصر والبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى cib، ويبحث المواطنون يوميا على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، ولديكم تقرير يتضمن كافة التفاصيل عن حالة سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم، والتى تعد أبرز اهتمامات القارئ المصرى بشكل يومى.

سعر الدولار الخميس 14-1-2021

سجل الدولار الأمريكى فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارًا أمام الجنيه المصرى، حيث بلغ سعره عند ١٥.٦١ جنبه مصرى عند الشراء، فيما سجل سعره عند البيع ١٥.٧١ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار الأمريكى فى البنك التجارى الدولى اليوم الخميس الموافق ١٤ يناير ٢٠٢١، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصرى، حيث ارتفع سعره قرشًا واحدًا فى البنك التجارى الدولى عن البنك الأهلى المصرى (الحكومى)، وأيضا بنك مصر (الحكومى). 

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الخميس فى البنوك


يأتى سعر الدولار الأمريكى فى البنك المركزى المصرى اليوم الخميس الموافق ١٤ يناير ٢٠٢١، عند الشراء ١٥.٦١٤٧ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧١٤٧ جنيه مصرى، وسعر الدولار الأمريكى فى البنك المركزى المصرى هو الرسمى فى التعامل بالمنافذ الجمركية المصرية.

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والجدير بالذكر أن الاحتياطي الأجنبي لمصر قفز بقيمة 842 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل 40.062 مليار دولار مقابل 39.221 مليار دولار في نوفمبر الماضي، كما زاد الدين الخارجي لمصر إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020، ويمثل الدين قصير الأجل نسبة 9.8% من إجمالي الدين الخارجي لمصر.

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