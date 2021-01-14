السعودية تتهم إيران بنشر الخراب فى المنطقة

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إيران بنشر الخراب في المنطقة.جاء ذلك في مؤتمر صحفى مشترك في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش زيارة رسمية يقوم بها المسئول السعودي إلى روسيا.وحث، فرحان طهران على "تعزيز مقدرات الشعب الإيراني بدلًا من تمويل ميليشيات لزعزعة أمن دول الجوار".وقال إن "النظام الإيراني يجب أن يغير فلسفته بشأن دوره في المنطقة"، موضحًا أن "المواطن الإيراني يجب أن يكون في الأولوية، وعندما يحدث ذلك، ستتغير الأمور في المنطقة".وأوضح الوزير السعودي أن "المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيرًا إلى "أنشطة إيرانية مزعزمة للأمن في المنطقة".وأشار إلى "نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن"، ملمحًا إلى "دور إيراني في تزويد الحوثيين في اليمن بالأسلحة".واتهم الأمير فيصل بن فرحان "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتعطيل السلام في اليمن".وفي ملف النفط، أعلن أن "التعاون مع روسيا أسهم في استقرار أسعار النفط" ضمن منظومة "أوبك بلس".وحول ليبيا، شدد على أن "المملكة تؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية".