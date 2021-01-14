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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل.. سعر البيتكوين فولت اليوم 14-1-2021

الخميس 14/يناير/2021 - 04:20 م
جريدة الدستور
أسماء منصور
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يسجل موقع جوجل العالمي، العديد من عمليات البحث حول معرفة سعر البيتكوين فولت اليوم، ويعد البيتكوين فولت هو أشهر العملات الرقمية المشفرة.

وقبل معرفة سعر بيتكوين فولت اليوم، تستعرض لكم "الدستور" أبرز المعلومات عن عملة بيتكوين:
_ يتم تداول هذه العملات خلال الإنترنت ويمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار واليورو في نظام الدفع العالمي.

_ بيتكوين فولت هي أول عملة رقمية غير ورقية. 

_ يتم المعاملات بين المستخدمين بالبيتكوين بشكل مباشر من دون تشفير. 

_ يمكن استبدال البيتكوين بعملات ومنتجات وخدمات أخرى. 

_ هناك ما يقرب من 2 إلى 5 ملايين مستخدم يستخدمون البيتكوين.

_ اخترع البيتكوين شخص يسمى ساتوشي ناكاماتو.

_ نظام بيتكوين يعمل من دون مستودع بمعنى أنها نظام فريد يختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تكون تابعة لها.

_ يتم التحقق من عملة بيتكوين عن طريق الشبكة الخاصة بذلك، ثم تسجل في دفتر حسابات موزع عام يسمى سلسلة الكتل.

سعر البيتكوين فولت اليوم

وسجل بيتكوين فولت اليوم الخميس سعر 37 ألف دولار و152.

يذكر أن التداول بالبيتكوين تسارعت وتيرته العام الفائت ٢٠٢٠، مما جعل سعره يتخطى 20 ألف دولار أمريكي للمرة الأولى منذ إطلاق هذ العملة في عام 2009.

جدير بالذكر أن ألمانيا تعد الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميًا بعملة بيتكوين بأنها نوع من النقود الإلكترونية، ونتج عن هذا الاعتراف بالعملة أن الحكومة الألمانية تستطيع فرض ضرائب على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل ماليا بـعملة "بيتكوين"، في حين تبقى المعاملات المالية الفردية معفية من الضرائب.

وفي وقت سابق سمحت تويتر لمستخدميها بالدفع المباشر بواسطة بيتكوين.

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