كيف تحصل على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي 2021؟

خطوات الحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي 2021









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ننشر خطوات الحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي 2021 حيث شهدت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تم إطلاقها الحكومة بداية شهر يناير الجاري بشأن إحلال وتجديد السيارات القديمة، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي اقبالًا كبيرًا من المواطنين أصحاب السيارات القديمة لاستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك منذ أن تم إطلاق المبادرة حتى الآن.ويعتمد المشروع على إحلال السيارات بأخرى للعمل بالغاز الطبيعي في ظل توفر البنية التحتية ومحطات الوقود التي تعمل بالغاز الطبيعي لتلبية طلبات البرنامج القومي.وينشر "الدستور"، الشروط والتفاصيل الخاصة للحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز ضمن مبادرة الرئيس السيسي، وذلك بالتعاون مع البنوك المصرية والوزرات المعنية.شروط تمويل السيارات1- آلا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.2- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة سارية.3- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد واثبات القدرة المالية للسداد ( بيان باجمالي الدخل الشهري - سندات ملكية– وديعة )4- فترة السداد تصل الى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.المستندات المطلوبة من المستفيد:- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلًا من المستفيد والضامن (عقد إيجارتمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة شهور).- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.لتسجيل طلبات الإحلال والحصول على سيارة جديدة