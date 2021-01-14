الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع التضامن الاجتماعي

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار حرصها على التيسير على المواطنين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بالتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم وتزايد معدلات الإصابة خلال الموجة الثانية من الفيروس التاجي.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويحرص ذوي الاحتياجات الخاصة على الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة بالخدمات التي توفرها الوزارة والمؤسسات الحكومية لحاملي كارت الخدمات المتكاملة، مثل الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويرصد "الدستور" رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، ورقم الخط الساخن الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي.

أولا: يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، واختيار الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من هنا .

ثانيا: يتم اختيار خدمة الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاق.

ثالثا: يتم اختيار تسجيل الرقم القومي، والاسم كاملًا، ثم تسجيل عنوان مكتب البريد الذي سيتم إرسال البطاقة عليه.

كما يمكن الاستعلام كارت الخدمات المتكاملة عن طريق الاتصال بالخط الساخن على الرقم " 15044 "، أو عن طريق رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.





شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021

1 - الشلل الرباعي.

2 - الجذام.

3 - طيف التوحد.

4 - ذوو القادمة.

5 - صغر أو كبر حجم الرأس.

6 - متلازمة الداون.

7 - فقد السمع التام.

8 - فقد البصر التام.

9 - الإعاقات المتعددة.

10 - ضمور في العضلات.

11 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.

12 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

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