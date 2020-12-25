رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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وفي سياق متصل، خصصت وزارة التضامن الاجتماعي طرق الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي للمتقدم، أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن على الرقم " 15044 "، أو عن طريق رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي، لتوفير العبء والوقت على أصحاب البطاقات.