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منوعات

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:57 م
نيفين القباج
نيفين القباج
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث على محركات " جوجل " يوميًا من قبل المواطنين عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، حيث وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية للمواطنين للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، بطريقة سهلة وموفرة للوقت.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، الخدمة الإلكترونية للمواطنين لمنع التكدس والازدحام في الشوارع، حفاظًا على صحة المواطنين وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الدستور" كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وفقًا لبيان وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وشروط الاستخراج كالتالي:

1 - يقوم المواطن بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة
والضغط على رابط التسجيل: من هنا.

2 - ثم يقوم بالضغط على خدمة الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاق.

3 - ويختار تسجيل الرقم القومي، والاسم كاملًا، ثم تسجيل عنوان مكتب البريد الذي سيتم إرسال البطاقة عليه.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021

1 - الشلل الرباعي.

2 - الجذام.

3 - طيف التوحد.

4 - ذوو القادمة.

5 - صغر أو كبر حجم الرأس.

6 - متلازمة الداون.

7 - فقد السمع التام.

8 - فقد البصر التام.

9 - الإعاقات المتعددة.

10 - ضمور في العضلات.

11 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.

12 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

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وفي سياق متصل، خصصت وزارة التضامن الاجتماعي طرق الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي للمتقدم، أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن على الرقم " 15044 "، أو عن طريق رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي، لتوفير العبء والوقت على أصحاب البطاقات.

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