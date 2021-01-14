«مصر للطيران» تحدد أسعار تذاكر السفر إلى قطر.. تبدأ من 5542 جنيها

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه تم تحديد أسعار تذاكر السفر من مطار القاهرة الدولي إلى الدوحة، على أن تبدأ من 5542 جنيها بمرحلة الذهاب فقط، بينما يتفاوت سعر السفر والوصول على حسب درجة الركاب بالطائرة، مع عودة الحركة الجوية بين القاهرة والدوحة خلال الأيام الماضية.وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر للطيران أعلنت عن تخفيضات تصل لـ20% عى متن رحلاتها الجوية المتجهة إلى مطار الدوحة حتى 10 فبراير المقبل 2021، حيث من المقرر أن تسير الشركة الوطنية أول رحلاتها إلى الدوحة الإثنين المقبل 18 يناير الجاري، بأحدث طائراتها التي انضمت لأسطول الشركة خلال الفترة الماضية "إيرباص 321 نيو".وأشارت المصادر، إلى أنه المتوقع إقبال ملحوظ من جانب الوفود الركابية بالبلدين، نتيجة الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والقوائية التى تطبقها الدولتين بالمطارات التابعة لهما.