«غواصين الخير» يمشطون ترعة الإسماعيلية بحثًا عن شاب (فيديو)

يستأنف فريق "غواصين الخير"، المتطوع، الغوص في ترعة الإسماعيليلة؛ بحثًا عن جثمان شاب مفقود والذي غرق في حادث سيارة، الجمعة الماضي، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.وقال الكابتن إيهاب المالحي، مؤسس المبادرة، إن الفريق الذى وصل الشرقية اليوم سيقوم بتمشيط الترعة حتى غد رفقة قوات الإنقاذ النهري التي تستكمل بحثها الجمعة، وإن لم يظهر الجثمان سيقوم الغواصون بالنزول والغطس بحثًا عنه.وأضاف المالحي، لـ"الدستور"، أن المبادرة تطوعية بالكامل، حيث انضم لها مئات الغواصين على مستوى مصر؛ بحثًا عن جثامين الغرقى دون أى مقابل وذلك بجميع أنحاء مصر.وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع محمد السيد محمد، الذي غرق إثر انقلاب سيارة كان يستقلها هو ووالده وشقيقه فى ترعة الإسماعيلية، الجمعة الماضي، بمنطقة الزوامل بدائرة مركز بلبيس.