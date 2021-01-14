مجلس النواب يوافق على ضوابط انتخابات اللجان النوعية ورفع الجلسة لإجرائها

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، على القواعد والضوابط الخاصة بإجراء عملية الانتخابات للجان النوعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس ومن جهة أخرى أعلن رئيس المجلس رفع أعمال الجلسة العامة لإجراء انتخابات اللجان النوعية.وقال رئيس المجلس ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.