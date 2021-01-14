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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استئناف مشاورات طرح بنك القاهرة بالبورصة.. وتوقعات بالإعلان عن نشرة الطرح الشهر المقبل

الخميس 14/يناير/2021 - 02:35 م
بنك القاهرة
بنك القاهرة
اكرم عمران
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قالت مصادر مطلعة، إن إجراءات طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية أوشكت على الانتهاء، مع استئناف المشاورات بين الجهات المرتبطة بعملية الطرح لتحديد الموعد النهائي، متوقعة الإعلان عن نشرة الطرح خلال فبراير المقبل.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن استقرار التداولات بالبورصة والذي تبعه عودة النشاط ومن ثم التعافي، ساهم في فتح الملف من جديد، باعتبار أن السوق قادر على استيعاب طرح كبير في حجم بنك القاهرة، في ظل حالة الترقب التي ينتظرها السوق ومتعامليه لأي طروحات جديدة.

وأشارت المصادر إلى تضافر الجهود الحكومية بدءا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة للبنك المركزي لضخ 20 مليار جنيه في البورصة ومرورا بقيام البنوك الحكومية بضح 3 مليارات جنيه للاستثمار في البورصة، فضلا عن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، ما ساهم في تعافي السوق بشكل كبير وجعله أكثر عمقا لاستيعاب أي طروحات جديدة.

واتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بختام العام المنقضي 2020 بمدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2021، ومن بينها بنك القاهرة.

وشدد محمد عمران، رئيس الهيئة، على التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 3132021 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة البورصة عليها.

كان طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قد أكد على استئناف خطة طرح حصة من البنك بالبورصة المصرية مرهون بتحسن الأوضاع الراهنة التى نتجت عن تداعيات فيروس كورونا، مشيرا الى أن تنفيذ عملية طرح البنك فى البورصة يرتبط بعودة انتعاش الأسواق العالمية والمحلية، وأنه كان من المقرر أن تتم إجراءات الاكتتاب العام فى 2020، لكن أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها على الأسواق أعاقت السير قدمًا فى عملية الطرح.

وكان من المقرر أن تقوم الحكومة ببيع حصة تتراوح بين 20 و%30 من أسهم بنك القاهرة المملوك لبنك مصر في البورصة المصرية، ضمن برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة فى سوق الأوراق المالية، إلا أن رئيس مجلس إدارة البنك أعلن فى إبريل الماضى تأجيل عملية الطرح.

وتستهدف عملية بيع حصة من البنك فى البورصة جمع ما بين 300 و400 مليون دولار، بحسب تصريحات سابقة لطارق فايد.

وعينت الحكومة المجموعة المالية هيرميس وبنك HSBC لإدارة عملية طرح البنك، بالإضافة إلى «بيكر آند ماكينزي» للاستشارات القانونية والمحاماة لتولى دور المستشار القانونى المحلى والدولي.

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