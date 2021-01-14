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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نادية الجندي تكشف عن هويتها في الحلقة السادسة من «أنت مين؟»

الخميس 14/يناير/2021 - 01:29 م
نادية الجندي
نادية الجندي
منار إبراهيم
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استمر 7 مشاهير في المنافسة على تقديم لوحات استعراضية وغنائية مميزة، ضمن مرحلة "صد الهجوم"، في الحلقة السادسة من البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer - أنت مين؟" على "MBC مصر".

وفي هذه الحلقة وقف على المسرح كل من شيتا، الصقر، الذئب، كوبرا، الطاووس، شهرزاد، ونفرتيتي. وقد حاول المحققون النجوم الأربعة سيرين عبد النور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي كشف هويات المشاهير، فأصابوا حينًا في التحليل والتدقيق ولم يوفقوا في تخمين هوية من وراء الأقنعة أحياناُ أخرى، قبل أن تكشف نجمة الجماهير نادية الجندي القناع عن وجهها إثر حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور والمحققين.

وأكدت الجندي "أنها لا توافق عادة على المشاركة في البرامج، لكن الفكرة هنا جذبتني ودفعتني للموافقة على الظهور فيه، فضلًا عن كوني أطل بثوب الملكة نفرتيتي".

في بداية الحلقة، رحبت أنابيلا هلال، بلجنة المحققين وبالمشاهير المتنكرين الذي ظهروا تباعًا على المسرح، ليقدموا استعراضاتهم الفنية، سبق ظهور كل منهم ملف الأدلة الذي كشف عن بعض مفاصل وحياة الشخصيات، وأضاء على تجربتهم المهنية والإبداعية، لكن هذه المعلومات على حد تعبير أنابيلا قد تكون صحيحة أو خاطئة الهدف منها المزيد من التضليل.

وقد حرص المحققون على تصويب خياراتهم والربط بين ملفات الأدلة في الحلقات السابقة، وبين تلك التي اعتُمدت في هذه الحلقة.

وفي الحلقة القادمة، يكمل ستة مشاهير متنكرين فقط الرحلة على خشبة المسرح، فيطلّ كل من الصقر، الطاووس، شيتا، شهرزاد، الذئب، وكوبرا لأداء استعراضاتهم إثر فيديوهات تعريفية عنهم تشكل ملفات الأدلة، ويستمر المشاهير بالكشف عن هوياتهم ويتواصل استبعادهم الواحد تلو الآخر حتى يتوّج واحد منهم في الحلقة الختامية.

يعرض برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" على "MBC مصر"، كل أربعاء الساعة 8:30 مساءً، وعرضت هذه الحلقة الأربعاء 13 يناير 2021.

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