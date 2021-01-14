الأنبا توماس يُقدم العظة الأحدث في إيبارشية القوصية

بثت إيبارشية القوصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأربعاء، العظة الأحدث للأنبا توماس أسقف الإيبارشية، وذلك عبر تقنية البث المباشر.وجاءت العظة الأخيرة بعنوان "استعلان الحكمة "، متحدثًا خلالها عن فضيلة الحكمة التي ركز عليها الكتاب المقدس في أسفار عدة.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.