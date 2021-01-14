7 وفيات و736 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 7 وفيات، و736 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1270 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكدت الكيلة خلال التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (2)، طوباس (1)، طولكرم (1)، نابلس (1)، قطاع غزة (2).وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قلقيلية (17)، طوباس (11)، طولكرم (38)، جنين (53)، نابلس (54)، سلفيت (16)، رام الله والبيرة (91)، بيت لحم (26)، الخليل (43)، ضواحي القدس (19)، قطاع غزة (368)، لافتة إلى أنه تم إجراء 4286 فحصًا.وأضافت الكيلة: أن حالات التعافي الجديدة سجلت في المحافظات حسب التالى: قلقيلية (13)، طوباس (38)، طولكرم (67)، جنين (63)، نابلس (131)، سلفيت (19)، رام الله والبيرة (120)، بيت لحم (56)، الخليل (62)، أريحا والأغوار (12)، قطاع غزة (689).وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 91 مصابًا فى غرف العناية المكثفة، بينهم 28 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعى.