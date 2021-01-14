حي النزهة يوقف عددا من أعمال البناء المخالف ويحرر محاضر

شن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة مكبرة تحت إشراف نائب المحافظ المنطقة الشرقية، بالتعاون مع المتابعة الميدانية والإسكان والإشغالات ومسئولى المربعات.وأسفرت الحملة عن إيقاف الأعمال بالعقار 39 التعاونيات بالشيراتون لقيام المخالف بعمل سلم خارجي تم رفعة بالإضافة للتعديلات دون ترخيص، وقد تبين قيامه بالتصالح على تلك الأعمال المخالفة لقرار رئيس الوزراء لقيامه بالعمل بعد تقديم التصالح تم إيقاف التصالح وعمل المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة.وإيقاف الأعمال المخالفة في العقار 6 شارع السادات لقيام المخالف بتحويل العقار أرضى وخمسه من سكني لنشاط مخالف دون ترخيص، تم التحفظ على جميع المعدات والتجهيزات وتم رفع عدد خمس عدادات كهربائي، وقد تبين قيامه بالتصالح على تلك الأعمال بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء لقيامه بالعمل بعد تقديم التصالح تم إيقاف التصالح وعمل المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة.إيقاف الأعمال المخالفة في العقار 9 شارع الصفا لقيام المخالف بتحويل الشقة السكنية بالدور الأول فوق الأرضى نشاط آخر، وعمل تعديلات معمارية دون ترخيص، وقد تبين قيامه بالتصالح على تلك الأعمال بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بقيامه بالعمل بعد تقديم التصالح تم إيقاف التصالح وعمل المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة.وتمت الإزالة في المهد للأعمال المخالفة في العقار 11 شارع الصفا بقيام المخالف بعمل شده خشبية ومباني بمنور العقار لضمة للمحلات المطلة على شارع طة حسين بدون ترخيص، وقد تبين قيامه بالتصالح على تلك الأعمال بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بقيامه بالعمل بعد تقديم التصالح تم إيقاف التصالح وعمل المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة.وتم إيقاف الأعمال المخالفة في العقار 14 شارع جوزيف تيتو بقيام المخالف بعمل تعديلات معمارية بالبدروم والأرضي والميزانين بإزالة وإضافة قواطيع بناء بغرض تغيير النشاط تم التحفظ على جميع المعدات والأدوات والتجهيزات وصرف العمال، وقد تبين قيامه بالتصالح على تلك الأعمال بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء لقيامه بالعمل بعد تقديم التصالح تم إيقاف التصالح وعمل المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة.وإيقاف الأعمال المخالفة في العقار 9 شارع أبو ستيت لقيام المخالف بمحاولة استكمال الأعمال بالعقار تحت التشطيب علما بأن العقار تحت تصرف النيابة العامة ولا يجوز التعامل عليه تم التحفظ على المعدات والونش وعمل محضر بالواقعة لإرساله للنيابة العامة لإدراجه بملف ومحاضر القضية التي تحت تصرفها.