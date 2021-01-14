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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضبط 100 شخص خلال احتجاجات على وفاة شخص ببلجيكا

الخميس 14/يناير/2021 - 12:45 م
احتجاجات بلجيكا
احتجاجات بلجيكا
وكالات
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ألقت الشرطة في بلجيكا القبض على أكثر من 100 شخص في أعقاب اشتباكات مع متظاهرين احتجوا على وفاة رجل في حجز للشرطة مطلع الأسبوع.

وكان الرجل توفي السبت بعد إلقاء القبض عليه، إثر مشاركته في تجمع في شمال بروكسل بالمخالفة لتدابير مكافحة كورونا.

وتسمح القواعد المعمول بها في بلجيكا حاليًا بتجمع أربعة أشخاص فقط بحد أقصى.

ووقعت اشتباكات بعد ظهر الأربعاء بين المتظاهرين والشرطة، وشهدت الاشتباكات إلقاء حجارة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وتصاعدت الاحتجاجات في المساء، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نيرانًا اندلعت في مركز للشرطة لفترة وجيزة، وتحطمت نوافذ، وتعرضت ست سيارات شرطة لأضرار.

وكان الرجل قد فر يوم السبت من مكان التجمع أثناء الفحص الشرطي، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه بعد مطاردة الشرطة له، وقد فقد وعيه لدى وصوله إلى مركز الشرطة وتوفي في المستشفى بعد ذلك بفترة وجيزة.

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