جو بايدن يعرض أسس خطته للإنعاش الاقتصادي

يعرض الرئيس الأمريكي المنتخب، اليوم الخميس، أسس حزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة التي من شأنها السماح للولايات المتحدة بالخروج من أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينات القرن الماضي، في حين لا يزال ملايين الأمريكيين عاطلين عن العمل.ووعد الرئيس الأمريكي المقبل "بآلاف مليارات الدولارات"، وبالتحرك بسرعة ما أن يستلم مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير الحالي.وسيعطي بايدن الأولية لتسريع وتيرة التلقيح على ما قال الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحفي في معقله ويلمينجتون في ولاية ديلاوير.ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهنًا بوتيرة تلقيح السكان ضد فيروس كورونا المستجد، لكن ينبغي انتظار مدة أشهر لكي تستعيد المطاعم والحانات والفنادق وشركات الطيران نشاطا مقبولا، وبانتظار ذلك سيحتاج الاقتصاد إلى مساندة إضافية.وأكد بايدن: "من الضروري تخصيص الأموال الآن"، متحدثا عن خطة تشمل "آلاف مليارات الدولارات".