اقتصاد ألمانيا ينكمش 5% في 2020 بسبب كورونا

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس أن اقتصاد ألمانيا انكمش علىنحو أقل من المتوقع عند خمسة بالمئة في 2020 إذ ساهم التصدي القوي للدولة في الحد من الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في أكبر اقتصاد بأوروبا.وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي دون توقع رويترز لتراجع 5.1 بالمئة وهو أقل شدة من الانكماش القياسي البالغ 5.7 بالمئة الذي عانت منه ألمانيا في 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.