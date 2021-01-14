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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أبرز المعلومات عن عيد الختان الذي تحتفل به الكنيسة اليوم

الخميس 14/يناير/2021 - 10:57 ص
عيد الختان
عيد الختان
مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بعيد الختان المجيد، وتنظم خلال الاحتفال بعيد الختان القداسات الإلهية بمختلف كنائسها بإجراءات احترازية مشددة، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانيتهم المختلفة.

وعيد الختان، عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد، حسب وصية بالإنجيل، وتعود قصة عيد الختان المجيد إلى دخول السيد المسيح إلى الهيكل حين كان طفلًا في يومه الثامن، وهناك اجتمعت العذراء ويوسف النجار برجل يدعى سمعان الشيخ.

والختان هي عملية الطهارة، حيث طالب الله بحسب نصوص العهد القديم إبراهيم، بختان كل مولود ذكر في شعب الله المؤمن ليتميزون بذلك عن الغلف من بقية أجناس الأرض.

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