أبرز المعلومات عن عيد الختان الذي تحتفل به الكنيسة اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بعيد الختان المجيد، وتنظم خلال الاحتفال بعيد الختان القداسات الإلهية بمختلف كنائسها بإجراءات احترازية مشددة، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانيتهم المختلفة.وعيد الختان، عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد، حسب وصية بالإنجيل، وتعود قصة عيد الختان المجيد إلى دخول السيد المسيح إلى الهيكل حين كان طفلًا في يومه الثامن، وهناك اجتمعت العذراء ويوسف النجار برجل يدعى سمعان الشيخ.والختان هي عملية الطهارة، حيث طالب الله بحسب نصوص العهد القديم إبراهيم، بختان كل مولود ذكر في شعب الله المؤمن ليتميزون بذلك عن الغلف من بقية أجناس الأرض.