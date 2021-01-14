إلغاء جنازة صفوت الشريف والاكتفاء بمراسم الدفن في المقابر

أعلنت أسرة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق، عن عدم إقامة جنازة واستقبال التعازي بأحد مساجد القاهرة، كما كان مقترحًا أمس عقب الوفاة، والاكتفاء بمراسم دفن الجثمان في المقابر بمصر الجديدة.ومن المقرر الاكتفاء بمراسم دفن الجثمان بمقابر العائلة في مصر الجديدة.وقالت أسرة صفوة الشريف إن القرار يأتي في إطار الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا.​وتوفي صفوت الشريف، مساء أمس الأربعاء، نتيجة تدهور حالته إثر تعرضه لأزمة صحية.