وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

وقبل وفاته تضاربت الأنباء حول الحالة الصحية لرئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف.

وقالت مصادر لـ«الدستور»، إن صفوت الشريف نقل إلى مستشفى النيل بدراوي في المعادي، ويعاني من الإصابة بالسرطان في الدم (لوكيميا).

في السياق، كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن إصابة وزير الإعلام الأسبق بفيروس كورونا.

وقال الباز، في برنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية النهار، إن الحالة الصحية لصفوت الشريف حرجة إلى حد ما، متمنيا من الله أن يشفيه.