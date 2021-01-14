تعافي 33 مصابًا ب«كورونا» في مستشفى كهرباء الإسماعيلية
الخميس 14/يناير/2021 - 10:43 ص
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
أعلن الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير مستشفى كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، عن تعافي 33 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، خلال الشهر الأخير، لافتًا إلى أنه تم حجز 48 مصابًا، ووفاة 4 أشخاص، وخروج 33 متعافيًا، وتطبيق العزل المنزلي لباقي المرضى.
وأشار مدير مستشفى كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية، إلى إعادة فتح قسم عزل مستشفي كهرباء الإسماعيلية بسعة 14 سريرًا، و4 أسرة عناية مركزة.
وقال إن المستشفي عاود العمل بعد فترة توقف دامت 4 أشهر، ومنذ منتصف يوليو الماضي، احتفلت فيها الأطقم الطبية بالمستشفي بخروج آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ من قسم العزل، بعد تعافيه التام، مشيرًا إلى تعزير إمكانيات المستشفي بتوفير 14 سريرا بدلا من 6 آسرة و4 غرف عناية مركزة بدلا من غرفتين.
وأوضح مدير عام المستشفى، اأن دخول مستشفى الكهرباء العزل الطبي استمر خلال الموجة الأولي لجائحة كورونا نحو شهر، وأن إجمالي عدد الإصابات التي وصلت للمستشفى وقتها بلغ 82 مصابًا، تعافى منهم 43 مصابا، فيما تم عزل 36 حالة منزليًا، وتوفي 3 أشخاص.
وأشار مدير مستشفى كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية، إلى إعادة فتح قسم عزل مستشفي كهرباء الإسماعيلية بسعة 14 سريرًا، و4 أسرة عناية مركزة.
وقال إن المستشفي عاود العمل بعد فترة توقف دامت 4 أشهر، ومنذ منتصف يوليو الماضي، احتفلت فيها الأطقم الطبية بالمستشفي بخروج آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ من قسم العزل، بعد تعافيه التام، مشيرًا إلى تعزير إمكانيات المستشفي بتوفير 14 سريرا بدلا من 6 آسرة و4 غرف عناية مركزة بدلا من غرفتين.
وأوضح مدير عام المستشفى، اأن دخول مستشفى الكهرباء العزل الطبي استمر خلال الموجة الأولي لجائحة كورونا نحو شهر، وأن إجمالي عدد الإصابات التي وصلت للمستشفى وقتها بلغ 82 مصابًا، تعافى منهم 43 مصابا، فيما تم عزل 36 حالة منزليًا، وتوفي 3 أشخاص.