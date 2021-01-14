تعافي 33 مصابًا ب«كورونا» في مستشفى كهرباء الإسماعيلية

أعلن الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير مستشفى كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، عن تعافي 33 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، خلال الشهر الأخير، لافتًا إلى أنه تم حجز 48 مصابًا، ووفاة 4 أشخاص، وخروج 33 متعافيًا، وتطبيق العزل المنزلي لباقي المرضى.وأشار مدير مستشفى كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية، إلى إعادة فتح قسم عزل مستشفي كهرباء الإسماعيلية بسعة 14 سريرًا، و4 أسرة عناية مركزة.وقال إن المستشفي عاود العمل بعد فترة توقف دامت 4 أشهر، ومنذ منتصف يوليو الماضي، احتفلت فيها الأطقم الطبية بالمستشفي بخروج آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ من قسم العزل، بعد تعافيه التام، مشيرًا إلى تعزير إمكانيات المستشفي بتوفير 14 سريرا بدلا من 6 آسرة و4 غرف عناية مركزة بدلا من غرفتين.وأوضح مدير عام المستشفى، اأن دخول مستشفى الكهرباء العزل الطبي استمر خلال الموجة الأولي لجائحة كورونا نحو شهر، وأن إجمالي عدد الإصابات التي وصلت للمستشفى وقتها بلغ 82 مصابًا، تعافى منهم 43 مصابا، فيما تم عزل 36 حالة منزليًا، وتوفي 3 أشخاص.