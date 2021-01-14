غيوم كثيفة ونشاط رياح محملة بالأتربة في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، سحب وغيوم متفرقة في سماء المحافظة مصحوبة بنشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف، وإنخفاض في درجات الحرارة.ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى بشأن تعرض البلاد لانخفاض في درجات الحرارة مع بعض الظواهر الجوية ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وسوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وتفعيل غرف العمليات والتواجد على مدار اليوم والإبلاغ الفوري عن ظهور أي ظهور تغيرات في الأحوال الجوية أو سوء الطقس بداية من اليوم الخميس وحتى الأثنين المقبل.كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أية حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.