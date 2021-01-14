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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 50 طن مخلفات وقمامة وأتربة فى حملات نظافة بالمنيا

الخميس 14/يناير/2021 - 02:51 ص
مخلفات
مخلفات
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات نظافة مكثفة بحي وسط المدينة وقرى نزلة حسين وبني أحمد الغربية، قامت خلالها برفع 50 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع، وذلك لخلق بيئة صحية جيدة للمواطنين في ظل انتشار الأوبئة والأمراض وخاصة فيروس كورونا المستجد.

وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه يتم تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأضاف رئيس المركز أنه تم عمل حملات نظافة مكثفة بنطاق حى وسط وتم رفع ما يقرب من 15 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى.

كما واصلت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أعمال النظافة بمنطقة الحرفيين والزاوية والطريق العام وتم رفع ما يقرب من 15 طنًا من المخلفات من على جانبى الطريق ونقاط التجمع بتلك المناطق، وقامت الوحدة المحلية لقرية بنى أحمد الغربية بأعمال النظافة وتم رفع٢٠ طنًا من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.

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