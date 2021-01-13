الإحصاء: نصف مليار دولار فاتورة التبغ المستورد خلال 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من التبغ المفروم سجلت ارتفاعًا إلى حدود 319.4 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 244.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 74.7 مليون دولار.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات تبغ ورق دخان بلغت 274.5 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 326.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 52.3 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.