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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

توم هانكس يقدم برنامجًا خاصًا ليلة تنصيب بايدن

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:19 م
بايدن
بايدن
وكالات
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يقدم الممثل الأمريكي توم هانكس برنامجًا خاصًا تبثه القنوات الكبرى الأمريكية بالتزامن ليلة تنصيب جو بايدن، مع مدعوين موسيقيين من أمثال جون بون جوفي وجاستن تيمبرلايك، وفق وسائل إعلام أمريكية.

ولم يدل فريق الرئيس الأمريكي المنتخب بأي تعليق ردًا على سؤال وكالة فرانس برس، لكنّ كلًا من جاستن تيمبرلايك وديمي لوفاتو أكد إقامة الحدث ومشاركته فيه.

ووضعت البرنامج لجنة التنصيب الرئاسي وهو سيحل محل الاحتفالات التقليدية المرافقة لمراسم التنصيب التي تغيب هذا العام بسبب الأزمة الصحية ومقتضيات الأمن العام.

وفي 2009، غنّت أريثا فرانكلين خلال مراسم تنصيب باراك أوباما في ولايته الرئاسية الأولى. كذلك شارك في الغناء بروس سبرينغستين و"يو تو" وشاكيرا وستيفي ووندر.

وبعد أربع سنوات، أدّت بيونسيه النشيد الوطني الأميركي خلال مراسم تنصيب أوباما في ولاية ثانية.

وفي 2017، غابت الأسماء الفنية المعروفة عن حفل تنصيب دونالد ترامب غير المحبب كثيرا في أوساط الفنانين الأمريكيين.

وسيُبث البرنامج الخاص "سيليبرايتينغ أميركا" (الاحتفاء بأميركا) في 20 يناير في ساعة الذروة التلفزيونية (20،30 حتى 22،00 بتوقيت الساحل الشرقي)، عبر قنوات "إيه بي سي" و"سي بي أس" و"ان بي سي" و"سي ان ان" و"ام اس ان بي سي"، إضافة إلى قناة لجنة التنصيب على يوتيوب.

ويتضمن البرنامج أيضا لفتة تكريمية إلى "أبطال" العام المنصرم الذي طُبع خصوصا بجائحة كوفيد-19.

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