براتب 2700 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بـ6 أكتوبر

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات الصناعة والتجارة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك براتب يصل إلى 2700 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 2 أمين مخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة، وذلك للعمل بمدينة 6 أكتوبر، الجيزة.كما تطلب الشركة، 20 عامل مطابع، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب 2700 جنيه.كما تحتاج الشركة، 40 عامل، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وذلك للعمل بأكتوبر، الجيزة، القاهرة.وتطلب الشركة أيضا، 15 عاملة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك للعمل بأكتوبر، وإمبابة، وذلك براتب 2500 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01271000432، والتواصل مع المدير المسئول عزيز سليم، أو محمد حسين، أو التوجه لمقر الشركة في مدينة 6 أكتوبر، المنطقة الصناعية الأولى، قطعة 46.