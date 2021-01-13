الجمهوريون يحذرون من عزل ترامب: يسبب الفوضى وتدمير الدولة

قال النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي توم ميكلنتوك، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لم يدعو إلى العنف لكن "الغوغاء" فسروا كلامه خطأ واقتحموا الكونجرس.جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب الأمريكي للتصويت على عزل الرئيس ترامب من منصبه على خلفية اقتحام الكونجرس.من جانبه؛ أكد النائب الجمهوري جيم جوردن، أن أعضاء الحزب الديمقراطي يريدون تحطيم المعارضين عبر محاولات عزل ترامب.فيما قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن عملية التصويت في مجلس النواب لعزل الرئيس إساءة للقانون، محذرا من أن محاولات عزل ترامب ستتسبب بمزيد من العنف.وأكد ليندسي غراهام أن دعم إجراءات عزل الرئيس ستلحق ضررًا كبيرًا بمؤسسات الدولة الأمريكية.كانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قالت خلال الجلسة إن الرئيس دونالد ترامب يشكل خطرًا على الأمة الأمريكية ويجب أن يُعزل من منصبه.