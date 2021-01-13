رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجمهوريون يحذرون من عزل ترامب: يسبب الفوضى وتدمير الدولة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:30 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
طباعة
قال النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي توم ميكلنتوك، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لم يدعو إلى العنف لكن "الغوغاء" فسروا كلامه خطأ واقتحموا الكونجرس.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب الأمريكي للتصويت على عزل الرئيس ترامب من منصبه على خلفية اقتحام الكونجرس.

من جانبه؛ أكد النائب الجمهوري جيم جوردن، أن أعضاء الحزب الديمقراطي يريدون تحطيم المعارضين عبر محاولات عزل ترامب.

فيما قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن عملية التصويت في مجلس النواب لعزل الرئيس إساءة للقانون، محذرا من أن محاولات عزل ترامب ستتسبب بمزيد من العنف.

وأكد ليندسي غراهام أن دعم إجراءات عزل الرئيس ستلحق ضررًا كبيرًا بمؤسسات الدولة الأمريكية.

كانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قالت خلال الجلسة إن الرئيس دونالد ترامب يشكل خطرًا على الأمة الأمريكية ويجب أن يُعزل من منصبه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصادر: حنين حسام ومودة الأدهم متهمتان بالاتجار في البشر

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

«الإغراء ليس مفاتن المرأة».. لماذا رفضت ناهد شريف لقب ملكة الأنوثة؟

مقالات الرأي
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
ماجد حبته
الجنون الإثيوبى
المزيد

الثقافة

مصطفى نصر كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

بعد إغلاقه 10 سنوات.. «عبدالدايم» تتابع إعادة تأهيل متحف محمود خليل

الأربعاء.. حلقة نقاشية حول كتاب «حسن شريف.. محطات وتجارب وشهادات»

«الأعلى للثقافة» يناقش «استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد».. الأربعاء