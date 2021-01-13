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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يبحث مع وفد إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ مشروع «قرية متعلمة»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:53 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، آلية تنفيذ مشروع "قرية متعلمة" بمحافظة المنيا في الفترة من يناير 2021 وحتى يونيو 2023، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ.

ضم الوفد تامر كيرلس المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة، ومي جاب الله نائب مدير الهيئة، وسمير فاضل نائب مدير البرنامج، وأحمد عبد الحميد مدير عمليات برنامج الصداقة، وبحضور هيام مصطفى، مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع سياسة الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.

كما طالب المحافظ الوفد خلال الاجتماع بالعمل فى القرى الأكثر احتياجا بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.

محافظ المنيا يبحث مع وفد إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ مشروع «قرية متعلمة»
محافظ المنيا يبحث مع وفد إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ مشروع «قرية متعلمة»
محافظ المنيا يبحث مع وفد إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ مشروع «قرية متعلمة»
محافظ المنيا يبحث مع وفد إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ مشروع «قرية متعلمة»
محافظ المنيا يبحث مع وفد إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ مشروع «قرية متعلمة»
محافظ المنيا يبحث مع وفد إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ مشروع «قرية متعلمة»

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