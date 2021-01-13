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«الإجهاض» أبرزها.. مخاطر زيادة الوزن أثناء الحمل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:32 م
مخاطر زيادة الوزن
مخاطر زيادة الوزن أثناء الحمل
إسلام جمال
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زيادة الوزن من الأمور الطبيعية عند المرأة الحامل خاصة فى الشهور الأخيرة، لكن قد تختلف حسب مؤشر كتلة جسم الأم وصحتها قبل الحمل.

قد يكون لارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) أثناء الحمل تأثير كبير على صحتكِ وصحة طفلكِ، لذا قدم موقع "ويب ميد" الطبى مخاطر السمنة الزائدة فى الحمل.

تتسبب السمنة فى خطر الإجهاض التلقائي والإملاص، أى ولادة الجنين ميتًا، بالإضافة الى الإصابة بسكر الحمل.

وتتسم مضاعفات الحمل بارتفاع ضغط الدم وعلامات تلف في جهاز عضوي آخر، وغالبًا ما يكون الكبد والكليتين، فضلًا عن الخلل الوظيفي في القلب، وانقطاع التنفس عند النوم.

وتعتبر العيوب الخِلقية من أبرز المشكلات التى يمكن أن تصيب جنينك، بسبب زيادة الوزن خلال فترة الحمل، فضلًا عن زيادة حجم الجنين، وزيادة فرص الإصابة بالربو.

الأطعمة التي يجب تجنبها

أشار الأطباء إلى أنه لابد من تجنب اللحم أو البيض غير المطبوخ، حيث إنها قد تحتوي على جرثومة الليستيريا التي تنتقل إلى الجنين من خلال المشيمة مسببة الإجهاض، أو ولادة جنين متوفى.

كما تجنب تناول السمك النيء أو المحار غير المطبوخ الذي قد يحتوي على الجراثيم، مع الحد من تناول سمك التونة وألا يزيد على أربع علب متوسطة الحجم فى الأسبوع.

ونوه الأطباء بضرورة تجنب الكافيين، وهي مادة توجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الشاي، والقهوة، والشوكولاته، وبعض المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة أو بعض المسكنات.

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