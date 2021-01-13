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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم المنشآت الحكومية بغرب الأقصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:52 م
تعقيم المنشآت الحكومية
تعقيم المنشآت الحكومية
هدى الأمير
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فى إطار استمرار جهود محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين.

وأوضح رئيس مركز القرنة، أن الحملات تضمنت تعقيم شوارع مجلس مدينة القرنة والشهر العقارى والبريد والشؤون الاجتماعية وكمين القرنة، ومعدية الأهالي والعبارات النهرية وموقف سيارات الأجرة والموتسيكلات، مشيرا إلى استمرار كل أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشآت الحكومية والعامة بالمحافظة.
 
جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة الجهات المنوطة بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

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