تعقيم المنشآت الحكومية بغرب الأقصر
الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:52 م
هدى الأميرطباعة
فى إطار استمرار جهود محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين.
وأوضح رئيس مركز القرنة، أن الحملات تضمنت تعقيم شوارع مجلس مدينة القرنة والشهر العقارى والبريد والشؤون الاجتماعية وكمين القرنة، ومعدية الأهالي والعبارات النهرية وموقف سيارات الأجرة والموتسيكلات، مشيرا إلى استمرار كل أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشآت الحكومية والعامة بالمحافظة.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة الجهات المنوطة بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.
وأوضح رئيس مركز القرنة، أن الحملات تضمنت تعقيم شوارع مجلس مدينة القرنة والشهر العقارى والبريد والشؤون الاجتماعية وكمين القرنة، ومعدية الأهالي والعبارات النهرية وموقف سيارات الأجرة والموتسيكلات، مشيرا إلى استمرار كل أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشآت الحكومية والعامة بالمحافظة.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة الجهات المنوطة بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.