رقم شكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن
الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:25 م
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن رقم شكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن، ونستعرض لكم خلال هذا التقرير كل المعلومات التى من خلالها تجعل المواطن يتقدم بشكوى بطريقة صحيحة، حيث تقدم الحكومة المصرية رقم لتلقى الشكاوى، ويمكن لأى مواطن على مستوى كافة المحافظات بالجمهورية، أن يتقدم بشكوى لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضا توفر الحكومة المصرية موقع إلكتروني ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بهدف مساعدة المواطنين فى حل المشاكل والمعوقات التى تواجههم، وتهتم الحكومة بكافة الشكاوى والعمل على دراستها والتواصل مع المواطن فى حلها.
- الرقم القومى المكون من ١٤ رقم.
- الحالة الاجتماعية.
- الوظيفة.
- رقم التليفون الأرضى، والمحمول، والعنوان والمحافظة والمدينة، والبريد الإلكتروني.
- ملء كافة البيانات التى تختص بالمواطن فى استمارة الشكوى.
- بعد ذلك يتم الضغط على التسجيل فى بوابة الشكاوى الحكومية.
- يجب أن تكون كافة البيانات صحيحة حتى يتمكن المواطن من المشاركة الفعالة فى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
- يجب على المواطن الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر، حيث أنها ستكون الوسيلة الأساسية لتسجيل شكوى جديدة أو متابعة شكوى سابقة.
- تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكترونى أكثر سهولة بدلا من الذهاب إلى مقر رئاسة الوزراء لتقديم الشكوى بشكل يدوى.
- يمكن متابعة الشكوى المقدمة إلكترونيا عن طريق كتابة الرقم القومى، ورقم الشكوى.
رقم شكاوى مجلس الوزراء الخط الساخنتنشر «الدستور» الرابط الإلكتروني المختص برئاسة مجلس الوزراء، ليتمكن المواطن من تقديم الشكاوى، وهو (من هنا)، كما وفرت الحكومة الخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين وهو ١٦٥٢٨، ويقوم المختص بالرد على المواطنين، ويتم استقبال الشكوى، ثم يتم النظر فيها ودراستها، ويتواصل المختص مع المواطن مقدم الشكوى، لحل كافة المعوقات والمشاكل، ويعتبر الخط الساخن هو الوسيلة الأساسية لتقديم الشكوى، لذلك يجب على المواطن توضيح كافة البيانات الخاصة به.
البيانات المطلوبة لإرسال شكوى إلى رئاسة الوزراء- الاسم رباعى.
- الرقم القومى المكون من ١٤ رقم.
- الحالة الاجتماعية.
- الوظيفة.
- رقم التليفون الأرضى، والمحمول، والعنوان والمحافظة والمدينة، والبريد الإلكتروني.
خطوات تسجيل شكوى برئاسة الوزراء- الدخول على الموقع الإلكترونى السالف ذكره.
- ملء كافة البيانات التى تختص بالمواطن فى استمارة الشكوى.
- بعد ذلك يتم الضغط على التسجيل فى بوابة الشكاوى الحكومية.
- يجب أن تكون كافة البيانات صحيحة حتى يتمكن المواطن من المشاركة الفعالة فى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
- يجب على المواطن الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر، حيث أنها ستكون الوسيلة الأساسية لتسجيل شكوى جديدة أو متابعة شكوى سابقة.
- تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكترونى أكثر سهولة بدلا من الذهاب إلى مقر رئاسة الوزراء لتقديم الشكوى بشكل يدوى.
- يمكن متابعة الشكوى المقدمة إلكترونيا عن طريق كتابة الرقم القومى، ورقم الشكوى.