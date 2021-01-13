3 ON TIME Sports تردد قناة اون تايم سبورت 3 الناقلة لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

يقدم لكم «الدستور» تردد قناة أون تايم سبورت 3 ON TIME Sports الناقلة لبطولة كأس العالم لكرة اليد فى مصر 2021.

يستعد منتخبنا الوطني لخوض أولى مبارياته فى مونديال اليد اليوم أمام منتخب تشيلي فى افتتاح البطولة فى تمام الساعة السابعة مساءٍ.

وتضم مجموعة منتخب الفراعنة كلاً من تشيلسي ومنتخب السويد ومنتخب مقدونيا بعد اعتذار التشيك فى المشاركة فى البطولة العالمية بسبب إصابات فيروس كورونا بين عدد كبير من اللاعبين.

ويغيب عن المباراة الافتتاحية نجم المنتخب الوطني فى كرة اليد وهو اللاعب أحمد الأحمر لأسباب فنية.

ويسعي المنتخب الوطني لتحقيق الفوز فى أولى مبارياته فى البطولة للحصول على دفعة معنوية فى انطلاق كأس العالم لكرة اليد بمصر وذلك قبل مواجهة منتخبي مقدونيا والسويد ضمن المجموعة السابعة.

3 ON TIME Sports تردد أون تايم سبورت 3 الناقلة لبطولة كأس العالم لكرة اليد فى مصر

تنفل قناة اون تايم سبورت 3 مباريات منتخب مصر فى مونديال الأندية وتنقل لكم اليوم فى تمام السابعة مساءٍ حفل افتتاح البطولة وبعدها مباراة مصر.

تردد On Time Sports 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد فى المونديال

المباراة الأولى: اليوم الأربعاء 13 يناير مباراة مصر ضد تشيلي فى تمام الساعة 7 مساءٍ فى صالة استاد القاهرة الدولي.

المباراة الثانية: السبت 16 -1- 2021 مباراة مصر ضد مقدونيا فى تمام الساعة 7 مساءٍ بصالة استاد القاهرة الدولي

المباراة الثالثة: الإثنين 18-1--2021 مباراة مصر ضد السويد فى تمام الساعة 7 مساءٍ بصالة استاد القاهرة الدولي

قائمة منتخب مصر لكرة اليد فى المونديال

عصام الطيار- عمر الوكيل – كريم هنداوي – أحمد مؤمن – سيف الدرع – يحي الدرع – علي زين – حسن قداح- أحمد هشام السيد- يحي خالد – محمد سند – محسن رمضان – أكرم يسري- إبراهيم المصري- وسام نوار – ممدوح هاشم.

كما يتواجد 4 من لاعبي المنتخب المستبعدين داخل المعسكر تحسبا للاستعانة بخدماتهم وهم عبد الرحمن حميد وأحمد خيري وخالد وليد وأحمد عادل.