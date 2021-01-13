وفاء عامر عن «سكن البنات»: العمل به متعة كبيرة

عبرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل "سكن البنات"، الذي يعرض علي إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة الحالية، مشيرة إلي أن العمل به متعة كبيرة جدا.وأضافت الفنانة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن العمل يضم نخبة كبيرة من الفنانين الموهوبين، من بينهم النجمة دينا، وحسني شتا، ومحمد نجاتي، وهدير، ومحسن صبري وآخرون، مشيرة إلي أن منتج العمل ممدوح شاهين لم يبخل بشىء عن المسلسل.و "سكن البنات" بطولة وفاء عامر، منذر رياحنة، دينا، منة فضالي، أيتن عامر، حجاج عبدالعظيم، محسن صبري، ألفت عمر، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، ومن إخراج محمد النقلي، ومن تأليف أحمد صبحي.