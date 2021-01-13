رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك: تطعيم أكثر من 70 ألف شخص ضد كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:09 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
كشف رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، اليوم الأربعاء، عن تطعيم ما بين 70 و75 ألف شخص بلقاح فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في البلاد حتى الآن.

وقال بابيش- في تصريح بثه راديو "براغ" الدولي- إن أرقام التطعيمات الفعلية أعلى من الأرقام التي أعلنت سابقا، وإن الحكومة تنظر في طلب معلومات وتحديثات يومية بشأن عدد التطعيمات.

وذكر الراديو أن أكثر من 169 ألف جرعة من لقاح "فايزر" قد وصلت البلاد بالفعل.

يشار إلى أن التشيك أعلنت،  اليوم، عن تسجيل 10 آلاف و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ورغم استمرار أعداد المصابين في الانخفاض إلا أن تخفيف الإجراءات الاحترازية غير وارد حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

الرئيس السيسى يحضر افتتاح كأس العالم لكرة اليد

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

محمد صلاح: فخور ببلدى حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طريقة حجز تذاكر القطار من النت

بعد انعقاده.. من هم وكلاء مجلس النواب 2021 (السيرة الذاتية)

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

أيام زمان

«الإغراء ليس مفاتن المرأة».. لماذا رفضت ناهد شريف لقب ملكة الأنوثة؟

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبد الوهاب» في باريس

طرائف عبد الوهاب وتوفيق الحكيم في مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لي زوج أسعده ويهنيني».. اعترافات سعاد حسني

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

«اسكتشات» يستضيف آخر معارض جورج بهجوري بداية 17 يناير

يوسف نوفل رئيسًا فخريًا لنقابة اتحاد كتاب مصر

«القومي للترجمة» يعلن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2020

الجمعية المصرية للرسوم المتحركة تعلن ورشة لتنفيذ العرائس