التشيك: تطعيم أكثر من 70 ألف شخص ضد كورونا

كشف رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيش، اليوم الأربعاء، عن تطعيم ما بين 70 و75 ألف شخص بلقاح فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في البلاد حتى الآن.وقال بابيش- في تصريح بثه راديو "براغ" الدولي- إن أرقام التطعيمات الفعلية أعلى من الأرقام التي أعلنت سابقا، وإن الحكومة تنظر في طلب معلومات وتحديثات يومية بشأن عدد التطعيمات.وذكر الراديو أن أكثر من 169 ألف جرعة من لقاح "فايزر" قد وصلت البلاد بالفعل.يشار إلى أن التشيك أعلنت، اليوم، عن تسجيل 10 آلاف و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ورغم استمرار أعداد المصابين في الانخفاض إلا أن تخفيف الإجراءات الاحترازية غير وارد حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.