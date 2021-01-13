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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ماجد الكدواني كوافير حريمي في «مش أنا»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:59 م
الفنان ماجد الكدواني
الفنان ماجد الكدواني
منار إبراهيم
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ينتظر الفنان ماجد الكدواني عرض فيلمه "مش أنا" الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان تامر حسني.

وعلمت "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن الفيلم جاهز للعرض، حيث انتهت المخرجة سارة وفيق من مونتاج العمل بالكامل ولكن جاء فيروس كورونا وعطل طرحه بالسينمات.

وأشار المصدر إلى أن العمل يحمل العديد من المشاهد المضحكة خاصة بين الكدواني وتامر حسني حيث يجسد ماجد الكدواني دور احد اقرباء تامر حسني وصاحب كوافير حريمي وتتوالى الاحداث في اطار كوميدي مشوق.

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح من قبل.

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