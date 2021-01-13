ماجد الكدواني كوافير حريمي في «مش أنا»

ينتظر الفنان ماجد الكدواني عرض فيلمه "مش أنا" الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان تامر حسني.وعلمت "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن الفيلم جاهز للعرض، حيث انتهت المخرجة سارة وفيق من مونتاج العمل بالكامل ولكن جاء فيروس كورونا وعطل طرحه بالسينمات.وأشار المصدر إلى أن العمل يحمل العديد من المشاهد المضحكة خاصة بين الكدواني وتامر حسني حيث يجسد ماجد الكدواني دور احد اقرباء تامر حسني وصاحب كوافير حريمي وتتوالى الاحداث في اطار كوميدي مشوق.فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح من قبل.