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أيام زمان

حكاية الرقصة التي عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:57 م
سامية جمال
سامية جمال
وائل توفيق
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تحكي الفنانة سامية جمال، أنها في أحد مشاهد تصوير فيلم "الشيطان والخريف" 1972، أصيبت بشلل مؤقت بعد أدائها مشهد راقص في الفيلم، بعد غياب طويل عن الرقص قائلة: "عند تصويري لأول استعراض راقص في فيلم الشيطان والخريف عام 1972 قمت بالرقص لمدة يوم كامل، وبعد نهاية اليوم عدت للبيت متعبة للغاية للحد الذي لم أستطع معه تحضير العشاء الذي تبرع يومها زوجي رشدي أباظة بتجهيزه وتناولت عشائي ثم ذهبت إلى سريري وألقيت بجسدي المنهك فوقه، ولم أشعر بشيء حتى الصباح وعندما استيقظت حاولت تحريك قدمي فلم أستطع".

وأضافت: "رحت أصرخ وأبكي بعد أن أصابني الهلع وكان رشدي مستيقظا فجاءني على الفور وسألني عما حصل فأخبرته، وأنا أنتحب فأخذ يضحك فذهلت من سخريته، لكنه أقنعني، لأنه كان رياضي، أن ما حصل كان نتيجة طبيعية لعدم تسخين عضلاتي قبل الرقص، خصوصا وأنني لم أرقص منذ فترة وقال لي إن كل شيء سيكون على ما يرام بعد أن تستريح عضلات جسمي، وطبعا تعلمت من هذه التجربة، وذلك وفقًا لمجلة "الوطن العربي" عام 1983.

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